Найден способ мгновенно получить водород из бананов

Швейцарские ученые нашли способ практически мгновенно получить водород из бананов. Исследователи научились за миллисекунды при помощи мощных ламп вырабатывать экологически чистую энергию из кожуры фруктов, пишет Euronews.

Специалисты за сутки высушили банановую кожуру при температуре 100 градусов Цельсия, затем измельчили и перемололи ее в мелкий порошок. Полученную субстанцию поместили в реактор из нержавеющей стали с ксеноновыми лампами и подвергли фотолизу — под действием высоких температур и света порошок из биомассы разложился на водород, угарный газ и углерод.

По оценкам ученых, из каждого килограмма высушенной кожуры бананов можно получить около ста литров «зеленого» водорода и 330 граммов биоугля. Исследователи надеются, что эта технология заметно удешевит производство экологически чистого топлива и поможет нарастить зависимость Европы от возобновляемой энергии. В отличие от других способов разложения биомассы, методика шведских специалистов не требует дорогостоящего оборудования для поддержания высоких температур или сильного давления, как при сжигании или пиролизе.

Ученые утверждают, что кроме банановой кожуры для генерации водорода подобным способом подойдут кукурузные початки, кофейные зерна и скорлупа от орехов. В дальнейшем исследователи планируют опробовать эту технологию для эффективной утилизации старых автомобильных покрышек, а также адаптировать ее для применения в промышленных масштабах.

Ранее утилизировать старые шины с помощью искусственных молний предложили российские ученые. Специалисты создали уникальную модификацию атмосферного плазменного реактора — в отличие от классического дугового в его составе нет вакуумного и газового оборудования. Генерация высокотемпературного вещества (плазмы) происходит на открытом воздухе и предотвращает окисление материалов и продуктов синтеза. По словам ученых, за счет этого получится снизить энергоемкость процесса и себестоимость исходного сырья.