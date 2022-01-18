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Избавиться от старых шин в России предложили с помощью искусственных молний

ТПУ: эффективно утилизировать автомобильные покрышки можно с помощью плазмы

Фото: Shutterstock

Энергетики из Томского политехнического университета предложили избавляться от ненужных автомобильных покрышек с помощью искусственных молний. Российские ученые разработали эффективный способ утилизации старых шин, который позволит сэкономить средства и получить экологически чистое топливо. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

Cпециалисты создали уникальную модификацию атмосферного плазменного реактора — в отличие от классического дугового в его составе нет вакуумного и газового оборудования. Генерация высокотемпературного вещества (плазмы) происходит на открытом воздухе и предотвращает окисление материалов и продуктов синтеза. По словам ученых, за счет этого получится снизить энергоемкость процесса и себестоимость исходного сырья.

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В результате серии опытов по утилизации покрышек подобным способом специалисты получили ультрадисперсный углеродный порошок, а также смесь газов, содержащую метан, окись углерода и водород. Исследователи считают, что выделение последнего актуально для развития технологий, которые могут стать основой энергетики будущего.

«Плазменная переработка отходов — революционный способ переработки, который, по признанию мирового научного сообщества, когда-нибудь изменит мир. Такой метод позволяет расщеплять любые органические соединения практически до атомарного состояния», — заявил руководитель группы ученых Александр Пак.

Ранее спасти планету от опасного газа с помощью искусственных молний решили британские специалисты. Исследователи ударили из плазменной пушки по коровьему навозу, чтобы предотвратить эмиссии метана в атмосферу. В результате опытов удалось избавить массу от неприятного запаха и сократить выбросы мощного парникового газа на 99 процентов.

Анна Аверьянова
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