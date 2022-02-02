Вооруженный грабитель заплатил хозяевам дома за разбитое окно и смущенно скрылся

Владельцы дома вблизи американского города Санта-Фе, штат Нью-Мексико, обнаружили в своем жилище вооруженного грабителя, который извинился, дал им денег за разбитое окно и затем смущенно скрылся. Об этом сообщает SFGATE.

Мужчина пробрался в дом пары, пока хозяев не было дома. Он успел поспать, принять ванну, поужинать и выпить пива. Когда хозяева вернулись, он все еще находился в доме.

Несмотря на то что грабитель был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, он не стал угрожать американцам. Налетчик не забрал ни ювелирные украшения, ни другие ценные вещи. Вместо этого он заплатил владельцам дома 200 долларов (15,3 тысячи рублей) в качестве возмещения за разбитое окно.

Мужчина рассказал паре немного о себе. Он сообщил, что пытается скрыться от кого-то и его семья была убита на востоке Техаса. Грабитель заявил, что его автомобиль сломался недалеко от Санта-Фе. После этого он скрылся с сумкой и винтовкой. Размер причиненного им ущерба составил около 15 долларов (1,1 тысячи рублей).

Владельцы дома сообщили о произошедшем в полицию. Они рассказали, что подозреваемому было около 20 лет. Потерпевшие подчеркнули, что мужчина был очень смущен и извинялся перед ними за произошедшее. Полицейские прибыли на место происшествия и обыскали окрестности, но никого не нашли.

Ранее сообщалось, что в английском городе Сводлинкоут полиция поймала вора, который спрятался под пледом. Высокий рост и большой размер ног мужчины не позволили ему целиком укрыться в убежище: из-под пледа торчали огромные ступни, которые и выдали его полиции.