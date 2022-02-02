В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

В китайском Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года, сообщает ТАСС.

Церемония началась в Олимпийском парке на севере столицы КНР. Эстафета стартовала в 09:16 по местному времени (04:16 мск).

Всего в эстафете будут участвовать около 1,2 тысячи человек в возрасте от 14 до 86 лет. Факелоносцы представят различные слои населения – от школьников и студентов до представителей науки, культуры, сфер образования и здравоохранения.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. С 4 по 13 марта также будет проходить Паралимпиада. Игры проведут сразу в трех кластерах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не не видит серьезных рисков в проведении зимней Олимпиады в Пекине с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.