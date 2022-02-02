Женщина сорвала джекпот в казино и назвала это худшим днем в жизни

Жительница английского графства Эссекс рассказала, как день выигрыша на турнире по покеру стал худшим в ее жизни, так как после этого она разорилась, лишилась дома и всего имущества. Об этом сообщает The Mirror.

48-летняя Лиза Уокер впервые увлеклась азартными играми в детстве, когда ее отец и дед играли в карты. Тогда она делала ставки не более чем в 50 пенсов (52 рубля). Уже будучи ребенком, Уокер испытывала чрезмерное возбуждение даже от небольших выигрышей.

Когда англичанке исполнилось 18 лет и у нее появилась возможность легально играть в казино, зависимость от азартных игр усилилась. В 29 лет женщина сорвала джекпот в размере 127 тысяч фунтов (13,1 миллиона рублей) на турнире по покеру. С тех пор женщину заворожила атмосфера казино, а выигрыш позволял ей играть гораздо чаще. Как правило, Уокер ходила в казино четыре или пять раз в неделю, а впоследствии стала проводить в названных заведениях по восемь-десять часов каждый день.

За последние 20 лет женщина проиграла около полумиллиона фунтов (51,7 миллиона рублей). Помимо выигранных когда-то денег, Уокер трижды перезаложила свой дом, чтобы продолжить играть. В конце концов опасная привычка привела англичанку к огромным долгам, ей пришлось объявить себя банкротом и продать жилье.

Пристрастие к азартным играм повлияло и на ее здоровье. Часто Уокер не могла заснуть и думала, где найти денег. Ее брак распался, женщине с детьми пришлось съехать в хостел. Три с половиной года назад Уокер вышла замуж в третий раз. После свадьбы она поняла, что отчаянно нуждается в помощи.

«Мы решили отпраздновать свадьбу в Лас-Вегасе, и хотя 15 моих ближайших родственников и друзей прилетели вместе с нами на свадьбу, я провела весь вечер, играя в автоматы до шести утра. В итоге я лишила себя возможности насладиться компанией и праздником», — отметила Уокер. Когда пара вернулась из Лас-Вегаса, англичанка решила сознательно обратиться за помощью в Общество анонимных игроманов.

С тех пор Уокер не играет в азартные игры. Теперь она консультирует людей, которые столкнулись с зависимостью. Англичанка подчеркнула, что в отличие от алкоголизма и наркомании игроманию очень легко скрыть. «Мне невыносимо тяжело сейчас думать о том, что могло бы быть у меня в жизни: у меня был собственный небольшой дом, могло бы не быть долгов и ипотеки в возрасте до 30 лет. Но вместо этого я выбрала путь саморазрушения», — сказала она.

Ранее сообщалось, что cтрадавшая от игромании жительница австралийского штата Тасмания признала в вину в том, что похитила у работодателя 940 тысяч австралийских долларов (51 миллион рублей) и спустила их на азартные игры, которые не выплачивают реальные деньги в качестве выигрыша. Психиатр диагностировал у женщины тяжелое пристрастие к азартным играм.