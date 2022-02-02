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Турция обвинила Грецию в гибели 12 мигрантов

МВД Турции: Греция виновата в гибели 12 мигрантов на греко-турецкой границе

Фото: Emrah Gurel / AP

Недалеко от границы Турции и Греции были найдены 12 замерзших намертво мигрантов. Об этом рассказал турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Euronews.

В гибели мигрантов министр обвинил Грецию. По его словам, греческие пограничники действовали как головорезы против группы из 22 мигрантов. Также глава МВД заявил, что греческая сторона незаконно перемещает мигрантов на турецкую территорию.

Помимо этого, Сойлу осудил Европейский союз за то, что он беспомощный, слабый и бесчеловечный по отношению к миграционной проблеме. Он также обвинил Грецию в сочувствии к членам преступной сети, которая, по как утверждают в Турции, причастна к неудавшемуся в 2016 году военному перевороту.

В ноябре 2021 года, в разгар миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, Турция пошла на радикальные меры, чтобы остановить поток нелегалов. Анкара прекратила авиаперевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию из турецких аэропортов.

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Николай Чигасов
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