Тренер по верховой езде оценил умение Ким Чен Ына держаться на лошади

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын хороший наездник, рассказал «Ленте.ру» мастер спорта, заслуженный тренер России Николай Сафронов. Он оценил его навык верховой езды по фрагменту фильма, в котором глава Северной Кореи скачет на лошади.

По словам Сафронова, для любителя у Ким Чен Ына хорошая посадка, он крепко держится в седле. При этом его руки спокойны и не делают резких движений, хорошо работают ноги.

Тренер также отметил, что на кадрах на лошади северокорейского лидера специальное прогулочное седло, которое, вероятнее всего, делали специально под него. «Седло хорошее, он сидит как в кресле, спокойно. Оно немножко углубленное, как раз для него, чтоб не болтало. Лошадь бежит, а он за поводочек поддерживает, и ему очень комфортно на таком галопе», — поделился Сафронов.

Ранее в Северной Корее выпустили документальный фильм о достижениях Ким Чен Ына, в котором он предстает верхом на белой лошади. Особое внимание создатели киноленты о Ким Чен Ыне уделили слухам о проблемах политика со здоровьем, которые начали распространяться на фоне его резкого похудения. Авторы фильма объяснили изменения во внешности лидера КНДР усердной работой во время пандемии коронавируса и продовольственного кризиса.

В августе 2021 года жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ына после его похудения.

