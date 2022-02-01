В Северной Корее рассказали о «полностью зачахшем» Ким Чен Ыне

В Северной Корее выпустили документальный фильм, посвященный деятельности лидера страны Ким Чен Ына в 2021 году. Внимание на него обратило британское издание Mirror.

Как отмечается, создатели ленты уделили особое внимание слухам относительно проблем политика со здоровьем, которые начали распространяться после его резкого похудения. При этом изменения во внешности северокорейского лидера авторы фильма связали с его усердной работой в год, ставший для КНДР особенно тяжелым из-за пандемии коронавируса и продовольственного кризиса.

Так, в ленте, в частности, показали момент, как исхудавший Ким Чен Ын с трудом спускается по лестнице в ходе одной из своих поездок. В это время голос за кадром пояснял, что политик полностью зачах, поскольку он сильно страдал и беспокоился, работая над тем, чтобы осуществить мечты своего народа.

Ожидается, что в ближайшие недели Центральное телевидение Кореи (KCTV) неоднократно будет транслировать данный фильм в своем эфире.

В конце декабря 2021-го Ким Чен Ын принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК). СМИ отмечали, что политик небывало похудел: он стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.

В августе прошлого года стало известно, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ына после его похудения. За несколько месяцев до этого резкое похудение северокорейского лидера спровоцировало слухи о его болезни. При этом некоторые эксперты предполагали, что за внезапной потерей веса может стоять переход северокорейского лидера на более здоровый образ жизни. Тогда же наблюдатели подсчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6-7 килограммов каждый год, а в 2020 году весил уже 140 килограммов.