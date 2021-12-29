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Ким Чен Ын небывало похудел

Daily Mail: лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике заметно похудевшим

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК). При этом СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности северокорейского политика — он небывало похудел, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, 28 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, сделанные в ходе последнего партийного заседания. На нем представители ТПК обсудили реализацию политики партии в 2021 году, а также стратегию развития в условиях экономического кризиса на следующий год.

При этом на появившихся кадрах видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.

В сентябре похудевший Ким Чен Ын посетил парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. Тогда журналисты отдельно отметили, что северокорейский лидер сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком.

В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера Ким Чен Ына после его похудения. За несколько месяцев до этого резкое похудение северокорейского лидера спровоцировало слухи о его болезни. При этом некоторые эксперты предполагали, что за внезапной потерей веса может стоять переход северокорейского лидера на более здоровый образ жизни.

Тогда же наблюдатели подсчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6-7 килограммов каждый год, а в 2020 году весил уже 140 килограммов.

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Варвара Кошечкина
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Ким Чен Ын небывало похудел
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