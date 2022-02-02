Доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении храпа

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности храпа и назвал главную ошибку при его лечении. Об этом доктор рассказал в эфире программы «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина».

По словам врача, существуют особые виды храпа, которые сопровождаются остановками дыхания во сне. «Человек фактически перестает дышать, просыпается из-за этого, совершает глубокий вдох, и дыхание восстанавливается», — заявил он. Комаровский подчеркнул, что такие остановки дыхания очень опасны: они приводят к повышению артериального давления. Кроме того, как отметил медик, из-за них человек не высыпается, и в результате у него нарушается координация движений, он теряет способность адекватно реагировать на окружающее.

При лечении храпа Комаровский порекомендовал обратить внимание на факторы риска. В частности, телеведущий посоветовал сбросить лишний вес, сократить прием снотворных и седативных препаратов, отказаться от алкоголя. Также медик призвал не слушать ЛОР-врачей, которые при возникновении данной проблемы направляют на операцию. Он объяснил, что хирургические вмешательства не помогут вылечить храп. Как посчитал специалист, если пациент согласится на такую операцию, то это станет для него большой ошибкой.

Врач добавил, что избавиться от храпа помогут различные устройства, которые изменяют проходимость дыхательных путей: капы, подвязки под челюсти, а также клипсы, которые вставляются в нос. Реальным способом решения проблемы, по словам Комаровского, является СИПАП-терапия. «Это особая маска, которая подает воздух под определенным давлением и не дает смыкаться дыхательным путям. Подбором таких устройств занимаются врачи, которые решают проблемы сна, так называемые сомнологи», — поделился он.

Ранее Комаровский рассказал, какая диета препятствует возникновению онкологических заболеваний. По словам телеврача, всем, кто хочет предупредить развитие рака, следует придерживаться средиземноморской диеты. В нее входят рыба и морепродукты, индейка, шпинат, миндаль и ряд других продуктов.