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Москвичам разъяснили размер платы за мусор

«РГ»: в Москве плата за вывоз мусора зависит от квадратных метров из-за аренды

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В платежках за коммунальные услуги за январь появилась новая строка — «Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Плата составляет 7,23 рубля за квадратный метр жилья. Новый механизм расчета разъяснила «Российская газета».

Плата за вывоз мусора существовала и раньше и составляла 6,63 рубля с квадратного метра, однако до января эта сумма учитывалась в графе «Содержание жилья». Теперь же после проведения мусорной реформы она вынесена отдельно, а размер платы за обращение с ТКО вырос. Но за счет увеличения этого тарифа снизилась стоимость содержания — до 28,48 рубля для домов с лифтом и мусоропроводом.

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Во многих регионах России тариф за вывоз мусора установлен в зависимости от числа прописанных в квартире человек. Но в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов плата зависит от квадратных метров. «Такую практику мотивируют тем, что в крупных городах многие квартиры сдаются в аренду и там невозможно уследить, сколько фактически проживает людей. Поэтому норматив делится на количество квадратных метров и плата взимается с их учетом», — пояснил заместитель исполнительного директора национального центра «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Эксперт отметил и минусы подобной системы: перерасчет получить невозможно, даже если граждане уехали в отпуск на пару недель. Так как плата взимается не за количество мусора или проживающих человек, а за квадратные метры, то и сэкономить на коммуналке не получится. Новый механизм расчетов мотивирован также и социальным фактором: владельцам малогабаритных квартир может быть сложнее платить по счетам, в то время как у хозяев больших апартаментов подобных трудностей не возникнет.

Система обращения с ТКО заработала в Москве с января 2022 года. Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов рассказал, что система работает без сбоев, а единый региональный оператор справляется со своими обязанностями и работает с обращениями жителей. По мнению чиновника, Москва хорошо подготовилась к мусорной реформе, что обеспечило эффективную работу системы.

Нина Ташевская
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