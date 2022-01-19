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В Москве оценили эффективность мусорной реформы

Руководитель департамента ЖКХ Москвы Торсунов: система обращения с ТКО работает без сбоев

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) работает без сбоев. Об этом рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы Вячеслав Торсунов, сообщает «РИА Новости».

Правила сбора мусора вступили в силу с 1 января 2022 года. Торсунов напомнил, что, по новой системе, за весь цикл обращения с ТКО в Москве отвечает единый региональный оператор. По оценкам главы департамента, компания справляется со своими обязанностями и работает с обращениями жителей.

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«Несмотря на то, что новогодние каникулы — это время пиковых нагрузок для контейнерных площадок, в этот период мусор вывозили по графику и в штатном режиме. Ежедневно на линию выходили 830 машин», — заявил Торсунов и добавил, что за праздничные дни было собрано и вывезено приблизительно 970 тысяч кубометров отходов. Такая эффективная работа, по мнению руководителя департамента, обусловлена хорошей подготовкой Москвы к мусорной реформе.

Ранее в январе вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала неподготовленность главной ошибкой мусорной реформы в России. Она отметила, что были поставлены слишком амбициозные задачи, к которым операторы оказались не готовы. Сейчас правительство исправляет ситуацию: меняет законодательство и строит необходимую инфраструктуру.

Нина Ташевская
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