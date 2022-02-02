В России захотели контролировать оборот NFT

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в законодательстве страны нужно определить понятие «NFT». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что термин «токен» упоминается в законе о цифровых финансовых активах, однако его описание не соответствует NFT, которые продают на маркетплейсах. При этом «правовой статус NFT определяется исключительно правилами площадки, которая его выпускает», подчеркнул он. О

Горелкин захотел контролировать оборот NFT в России и призвал включить крупные NFT-маркетплейсы под действия закона «О приземлении». «Только так государство сможет защитить права владельцев дорогостоящих NFT в спорных ситуациях», — подчеркнул он.

Партнер Deloitte в СНГ Антон Шульга в комментарии «Коммерсанту» заявил, что иностранным NFT-маркетплейсам легче перестать работать в России, чем изменить свою деятельность. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев считает, что к контролю NFT следует относиться мягче, чем к регулированию криптовалют, поскольку токены — «нечто среднее между финансовым и инструментом для развития искусства».

Глава NFT Academy Ольга Дворецкая добавила, что российские пользователи составляют десятую часть аудитории международных NFT-маркетплейсов. Самыми популярными из них являются Rarible и Binance.

«Кроме того, нужно создать сервис для верификации арт-объектов, который бы работал с любыми NFT-маркетплейсами,— он поможет бороться с мошенниками», — подчеркнула Дворецкая.

В конце января Минфин представил концепцию регулирования цифровых валют. В ведомстве предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.