В США допустили взрыв Россией атомной бомбы перед наступающими силами НАТО

Самой большой угрозой со стороны России в Европе, к которой не готовы США, является ядерное оружие, рассказывают авторы американского издания 19FortyFive Джеймс Рэгланд и Адам Лоутер. Обозреватели допустили, что Москва перед наступающими силами НАТО может взорвать тактическую атомную бомбу.

Авторы утверждают, что якобы в настоящее время риск использования Москвой ядерного оружия против западной стороны и Киева возрастает. «Именно сегодня российское тактическое ядерное оружие малой дальности представляет наибольшую угрозу», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что к последнему относятся боеприпасы с дальностью применения до тысячи километров и мощностью до 20 килотонн (в тротиловом эквиваленте). Согласно обозревателям, США, в отличие от России, не располагают подобным ядерным оружием непосредственно «на поле боя».

В публикации утверждается, что в ходе учений «Гром-2019» и «Запад-2021» российские военные могли отрабатывать сценарии ядерной атаки на НАТО. Согласно авторам, возможное использование Москвой тактического ядерного орудия можно объяснить тем, что «Россия по обычным вооружениям не может сравниться с НАТО».

«Мы исходим из того, что целью России при использовании ядерного оружия является демонстрация решимости и эскалация обычного конфликта до такой степени, что НАТО и Соединенные Штаты капитулируют, избегая дальнейшей эскалации. Мы предполагаем, что Россия взорвет десятикилотонную атомную бомбу в сельской местности перед наступающими силами НАТО», — уверяют Рэгланд и Лоутер.

Согласно авторам, США и их союзникам следует, в частности, разработать и разместить в Европе новые ядерные крылатую ракету наземного базирования и баллистическую ракету средней дальности.

В январе обозреватель 19FortyFive Себастьян Роблин попробовал развеять четыре мифа о российской армии.