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В США развеяли четыре мифа о российской армии

19FortyFive: армия России сильно изменилась

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В публикации американского издания 19FortyFive обозреватель Себастьян Роблин попробовал развеять четыре мифа о российской армии.

Согласно мнению автора, война на Северном Кавказе в 1994-1995 годах не является показателем того, что российская армия осталась прежней спустя четверть века. Обозреватель уверен, что Вооруженные силы России сильно изменились в ответ на события в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, в частности, получили высокоточные боеприпасы и беспилотники.

Другое заблуждение о российской армии — утверждение о том, что последняя для победы над противником всегда полагается на превосходящую численность. По словам автора, в настоящее время российская армия делает большую ставку на бесконтактные методы ведения войны, где ведущую роль играют высокоточные дальнобойные системы.

Роблин пишет, что российская армия в основном состоит не из плохо обученных призывников, а из хорошо подготовленных контрактников.

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Четвертое заблуждение, как пишет автор, заключается в якобы низких оборонных тратах России. Согласно обозревателю, «российская армия получает больше отдачи от своего рубля».

«Нужно отказаться от стереотипов — даже тех, которые имеют под собой историческую основу, — которые неверно характеризуют то, что российские Вооруженные силы могут и не могут делать сегодня», — заключает Роблин.

В январе в 19FortyFive назвали «худшим из худших» танков в мировой истории немецкий Panzerkampfwagen VIII Maus.

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Иван Потапов
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