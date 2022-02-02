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На юго-западе Германии произошла утечка опасных химикатов

Утечка олеума произошла на заводе во Франкфурте-на-Майне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anthony P. Bolante APB / Reuters

В городе Франкфурт-на-Майне на юго-западе Германии на заводе произошла утечка опасного химиката — олеума. Власти оповестили население, причины уточняются. Об инциденте сообщила администрация промышленного парка района Херст на официальном сайте.

Инцидент произошел в 13:26 по местному времени (15:26 по мск). Из-за ветра испарения олеума направились в сторону городов Кельстербах и Швайнхайм. Власти активировали сирену оповещения и призвали население оставаться в домах до устранения причин аварии. На месте работают специалисты завода и пожарные, которые устраняют причины утечки и предотвращают распространение ядовитых паров.

Датчики химического мониторинга завода отреагировали на наличие олеума — химиката, который используется для производства серной кислоты, пищевых добавок и других веществ промышленного назначения. При контакте с воздухом химикат образует сильный туман. Олеум вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз при прямом контакте.

5 января в городе Свободный в Амурской области прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе. Как сообщили в пресс-службе российского предприятия, на объекте случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой». Никто не пострадал.

В ноябре на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. Из-за аварии частично обрушилось здание, пострадали два человека.

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Дмитрий Сотак
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