Пентагон объяснил решение о переброске сил в Европу

Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби объяснил решение США о переброске военных сил в Европу. Его слова в эфире телеканала CNN передает ТАСС.

Причиной для размещения американских сил в Европе Кирби назвал отсутствие признаков деэскалации со стороны России. Это, по его словам, привело к озабоченностям среди союзников по НАТО, в том числе и на восточном фланге. «Меры упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил», — добавил он.

Ранее журналистка телеканала CNN Кейтлан Коллинз написала, что президент США Джо Байден назвал решение о переброске американских сил в Европу полностью соответствующим тем словам, которые он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину. Он сослался на статью 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности, назвав ее «священным обязательством».