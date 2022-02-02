Байден назвал решение о переброске сил в Европу соответствующим словам Путину

Президент США Джо Байден назвал решение о переброске американских сил в Европу полностью соответствующим тем словам, которые он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину. Его слова передала журналистка телеканала CNN Кейтлан Коллинз в своем Twitter.

«Байден сказал мне, что его решение о размещении войск "полностью соответствует" тому, что он говорил Путину с самого начала», — написала Коллинз. Американский лидер отметил, что, пока его российский коллега «действует агрессивно», США заверят союзников по НАТО в Восточной Европе в своем присутствии. Он также сослался на статью 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности, назвав ее «священным обязательством».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Великобритания и другие союзники США готовы направить войска на восток НАТО. Так, предоставить дополнительные силы готовы Франция, Испания, Дания и Нидерланды.