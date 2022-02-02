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Женскую сумку времен царской России выставили на продажу за три миллиона рублей

Дамскую косметичку, изготовленную в XIX веке, продадут за три миллиона рублей в Москве

Скриншот: «ВКонтакте»

Антикварную женскую сумку-косметичку на цепочке выставили на продажу в Москве. Соответствующий пост появился в «Объявлениях ВКонтакте».

По информации автора поста, дамская сумочка изготовлена из серебра в мастерской Ивана Балдина в конце XIX века и украшена застежкой из граната. Она отмечена 84-й пробой клейма царской России и весит 300 граммов.

В настоящим момент аксессуар дореволюционного времени доступен к покупке за 3,2 миллиона рублей. «Эскизы И. Балдина были безупречны. Таких предметов, к сожалению, немного выставляется для продажи. Основное их количество безнадежно утеряно или находится в музеях, зарубежных коллекциях», — говорится в объявлении.

В январе антикварную кровать неизвестной фаворитки последнего российского императора Николая II также выставили на продажу в Москве. Стоимость раритетного товара составляет 1,4 миллиона рублей. Автор отмечает, что кровать транспортировали из Германии в Россию. По запросу покупателя она может быть отреставрирована и проверена на подлинность.

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Дина Васильева
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