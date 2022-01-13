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Кровать фаворитки Николая II продадут за 1,4 миллиона рублей

Кровать XIX века фаворитки последнего российского императора Николая II продают в Москве

Фото: «ВКонтакте»

Антикварную мебель фаворитки последнего российского императора Николая II выставили на продажу в Москве. Соответствующее объявление появилось в «Объявлениях ВКонтакте».

Продавщица по имени Карина разместила несколько фотографий кровати XIX века. По ее словам, при производстве изделия использовались различные экзотические виды деревьев. Например, изголовье изготовлено из корня ореха и желтого дерева, а остальной каркас создали с помощью натурального шпона из древесины махагона африканского.

Согласно публикации, упомянутая кровать принадлежала фаворитке Николая II, имя которой не раскрывается. Стоимость раритетного товара составляет 1,4 миллиона рублей. Отмечается, что кровать уже транспортировали из Германии в Россию. По запросу покупателя она может быть отреставрирована и проверена на подлинность.

Ранее в Москве захотели продать часы, датированные ХVIII-XIX веками, за 27 миллионов рублей. Продавец опубликовал снимки аксессуаров, которые изготовлены из золота и серебра, а также украшены алмазами. Всего россиянин решил реализовать 91 лот. Согласно объявлению, в коллекцию входят антикварные изделия из Англии, Франции, Германии и Австрии.

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Майя Пономаренко
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