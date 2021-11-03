В Москве выставили на продажу часы за 27 миллионов рублей

В Москве выставили на продажу часы, датированные ХVIII — XIX веками, за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Объявления ВКонтакте».

Продавец опубликовал несколько фотографий аксессуаров, которые изготовлены из золота и серебра, а также украшены алмазами. Отмечается, что некоторые часы имеют черепаховые корпуса, а другие оформлены живописной эмалью, золотой всечкой, хронометрами и репетирами. Всего россиянин решил реализовать 91 лот.

Согласно публикации, в коллекцию входят антикварные изделия из Англии, Франции, Германии и Австрии. Продавец гарантирует выдачу экспертных заключений на роскошные аксессуары, общая стоимость которых составляет 27 миллионов рублей.

В октябре стало известно, что Киану Ривз подарил коллегам часы Rolex за миллион рублей. 57-летняя знаменитость преподнес своим каскадерам, которых на площадке было четверо, персональные часы Submariner Date. Стоимость упомянутого аксессуара составляет 14,5 тысячи долларов.