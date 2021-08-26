На руке российского таможенника заметили часы почти за миллион рублей

Федеральная таможенная служба России (ФТС) сообщила о часах люксового производителя Ulysse Nardin, замеченных на руке одного из сотрудников. Соответствующая информация поступила в распоряжение РЕН ТВ.

По данным пресс-службы ФТС, в четверг, 19 августа, инспектор, имя которого не раскрывается, участвовал в рейде Россельхознадзора и Центрального таможенного управления. В ходе операции проводилась проверка наличия санкционной продукции на Преображенском рынке.

В тот день таможенник надел швейцарские часы стоимостью почти в миллион рублей. Журналисты отмечают, что в случае, если инспектор владеет оригинальным аксессуаром из коллекции Maxi Marine Diver, то его цена составляет 11 тысяч долларов (820 тысяч рублей). Корпус таких часов на каучуковом ремне изготовлен из стали, а стекло циферблата — из сапфира.

В настоящий момент сведения о дорогостоящих часах переданы в Управление по противодействию коррупции.

В июне стало известно, что часы мэра Москвы Сергея Собянина в десятки раз дешевле часов главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Мэр появился на Петербургском международном экономическом форуме в часах модели Space SXC PC Carbon GMT швейцарского бренда Luminox, средняя цена которых составляет около 30 тысяч рублей. Глава Счетной палаты, в свою очередь, вышел на публику в часах швейцарской компании Breguet. Модель Classique 7147 выполнена из белого золота и продается за 1,7 миллиона рублей.