Стала известна стоимость часов Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов носит часы за несколько миллионов рублей. Аксессуар на его руке заметили администраторы Telegram-канала «Инсайдер».

Во время встречи сборных России и Финляндии, которая состоялась 16 июня в Санкт-Петербурге, Черчесова засняли на футбольном поле в часах швейцарского бренда Hublot. На официальном сайте компании стоимость модели Spirit of Big Bang с золотым корпусом и ремешком из кожи аллигатора составляет 37,9 тысячи швейцарских франков (3,1 миллиона рублей).

Россия одержала победу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии. Команда открыла счет в концовке первого тайма усилиями Алексея Миранчука. Получив мяч в штрафной соперника, он поразил дальний угол ворот финской сборной.

Ранее 16 июня стало известно, что часы мэра Москвы Сергея Собянина в десятки раз дешевле часов главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Мэр появился на Петербургском международном экономическом форуме в часах модели Space SXC PC Carbon GMT швейцарского бренда Luminox, средняя цена которых составляет около 30 тысяч рублей. Глава Счетной палаты, в свою очередь, вышел на публику в часах швейцарской компании Breguet. Модель Classique 7147 выполнена из белого золота и продается за 1,7 миллиона рублей.