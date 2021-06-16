Часы Собянина оказались в 57 раз дешевле часов Кудрина

Часы мэра Москвы Сергея Собянина оказались в десятки раз дешевле часов главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Список аксессуаров политиков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) составили обозреватели издания Robb Report.

Мэр столицы выбрал для появления на общественном мероприятии часы модели Space SXC PC Carbon GMT швейцарского бренда Luminox, корпус которых выполнен из армированного карбона черного цвета. В среднем их цена составляет около 30 тысяч рублей.

Глава Счетной палаты, в свою очередь, вышел на публику в часах швейцарской компании Breguet. Модель Classique 7147 выполнена из белого золота, ее ремешок изготовлен из крокодиловой кожи. На официальном сайте марки описанный аксессуар представлен за 1,7 миллиона рублей.

Таким образом часы Сергея Собянина оказались в 57 раз дешевле аксессуара Алексея Кудрина.

Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня. В 2021 году деловая программа форума была посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

В январе стало известно, что часы Rolex президента США Джо Байдена оказались дороже часов предыдущих глав США. Папарацци запечатлели политика в часах швейцарского бренда Rolex модели Datejust за семь тысяч фунтов стерлингов (711 тысяч рублей). Отмечалось, что Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали часы американской марки Timex, а Барак Обама — аксессуары брендов Shinola и Jorg Gray.