Россиянам раскрыли оптимальную стоимость туров в Тунис летом

Туроператоры раскрыли оптимальную стоимость путевок на курорты Туниса в предстоящем летнем сезоне — первые чартерные рейсы запланированы на конец апреля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Coral Travel предлагает к бронированию туры с проживанием в отеле «все включено» за 72,6 тысячи рублей на двоих. Путевки от PEGAS Touristik с вылетом в апреле стоят 54 тысячи рублей, туры в начале июня обойдутся дороже — от 71 тысячи за семь ночей.

Стоимость пакетных туров от «Библио-Глобуса» на начало июня составляет минимум 69,9 тысячи рублей. ANEX Tour предлагает забронировать туры на конец апреля за 53,5 тысячи рублей на двоих — в сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле.

Ранее, 1 декабря, власти Туниса ужесточили правила въезда для туристов. Все путешественники старше шести лет, в том числе и привитые, обязаны иметь с собой при посадке на рейс отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления.

Россия возобновила авиасообщение с Тунисом 9 ноября 2021 года. Рейсы выполняются с частотой семь раз в неделю по маршруту Москва — Монастир и два раза в неделю по маршруту Санкт-Петербург — Монастир.