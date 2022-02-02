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Украина провела учения недалеко от границы с Крымом

ВСУ провели учения по слаженности расчетов РСЗО «Ураган» недалеко от границы с Крымом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» недалеко от границы с Крымом. Об этом 2 февраля сообщает УНИАН.

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что поднятые по тревоге военнослужащие выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

«Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня и оказания команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного маневра и оставлении огневой позиции», — заявил Наев.

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Алевтина Запольская
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