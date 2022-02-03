Мужчина выжил после нападения сразу трех тигров

В Таиланде мужчина выжил после того, как на него набросились сразу три тигра. Об этом сообщает Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Канчанабури на западе страны в пятницу, 28 января. 47-летний местный житель по имени Карен отправился вместе с тремя пастушьими собаками забрать своих буйволов, которые паслись в лесу Саматхор на территории национального парка Кхао Лаем.

Пройдя несколько километров по территории парка, мужчина наткнулся на трех агрессивных тигров, которые тут же бросились на него. Отражая постоянные атаки хищников, Карену удалось забраться на ближайшее дерево. Таким образом он смог пережить нападение и спастись. Однако после того, как мужчина залез на дерево, дикие кошки переключились на его собак и убили двух из них.

Через некоторое время тигры потеряли интерес к человеку и ушли. Израненный Карен спустился с дерева, отыскал одного из своих буйволов и отправился за помощью верхом на нем. По дороге мужчина встретил друга, который помог ему добраться до родной деревни.

Односельчане вызвали рейнджеров парка, которые доставили пострадавшего в больницу. Врачи насчитали больше 20 ран на лице, шее, руках и ногах Карена. Некоторые из них были признаны медиками серьезными, пациент до сих пор находится в стационаре.

Администрация Кхао Лаем сразу же связалась с семьей пострадавшего и выделила его жене 10 тысяч бат (23 тысячи рублей) на оплату медицинских счетов. В данный момент лес Саматхор закрыт для свободного посещения, а входить в него можно только по специальному разрешению в сопровождении рейнджеров парка.

Ранее сообщалось, что в Малайзии рейнджеры застрелили редчайшего малайского тигра, который убил жителя одной из провинций. Жертвой хищника стал 59-летний мужчина.