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Россия и Белоруссия отработали уничтожение условного противника «Градами»

Артиллеристы России и Белоруссии отработали уничтожение техники условного противника

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства артиллеристы России и Белоруссии отработали уничтожение техники и личного состава условного противника. Военные использовали минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходные гаубицы для нанесения ударов по целям на полигоне «Брестский». Об этом сообщает РИА Новости.

Артиллеристы нанесли удары по пунктам управления, что позволило нарушить систему управления войсками. После этого расчеты артиллерийских установок поразили выдвигающиеся силы и позиции минометов условного противника.

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Для поражения привлекли самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С3М «Акация», 2С9 «Нона-С», две батареи РСЗО БМ-21 «Град», а также буксируемые минометы 2С12 «Сани» и 2Б23 «Нона-М1».

Ранее Министерство обороны России сообщило, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.

В декабре 2021 года «Уралтрансмаш» завершил поставку модернизированных самоходных гаубиц 2С3М «Акация» в Белоруссию.

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Даниил Иринин
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