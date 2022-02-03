Российский С-400 прибыл в Белоруссию

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, личный состав С-400 совершит марш на полигон в Брестской области. После прибытия на место российские расчеты проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, а также техническое обслуживание техники. Комплекс заступит на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

В конце января перебазирование в Белоруссию для учений завершили российские истребители Су-35С Восточного военного округа. Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около восьми тысяч километров.