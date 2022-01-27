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Российские истребители Су-35С завершили перебазирование в Белоруссию для учений

Истребители Су-35С Восточного военного округа РФ завершили перебазирование в Белоруссию

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители Су-35С Восточного военного округа завершили перебазирование в Белоруссию для учений. Об этом сообщается на сайте Минбороны.

Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около восьми тысяч километров. Во время перелета были совершены две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.

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24 декабря

После ознакомления с маршрутами полетов российские истребители приступят к боевому дежурству по противовоздушной обороне для проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Проверка пройдет в два этапа, на первом, до 9 февраля 2022 года, будет выполнена переброска и создание группировки сил на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, а также государственной границы.

В ходе второго этапа, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение «Союзная решимость–2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Ранее, 26 января, в Белоруссию уже прибыли российские десантники. 21 января в республику прибыла российская самоходная артиллерия, в том числе самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация». В тот же день Минобороны России направило на учения в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» с Дальнего Востока.

Марина Совина
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