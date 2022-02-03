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Раскрыто число жертв при ликвидации главаря ИГ

Пентагон сообщил, что при ликвидации главаря ИГ погибли по меньшей мере трое гражданских

Фото: Jason Reed / Reuters

По меньшей мере трое гражданских лиц погибли при ликвидации американскими военными в Сирии главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Курайши. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

По данным американского оборонного ведомства, Аль-Курейши умер при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и дети.

«Мы знаем, что на третьем этаже вместе с ним были три человека, которые также были убиты. Это его жена и двое детей», — сообщил Кирби.

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Кроме того, по словам Кирби, на втором этаже особняка произошла перестрелка с заместителем аль-Курейши. Он также был ликвидирован. Предположительно, вместе с ним погибла его жена.

Представитель Пентагона отметил, что военные старались избежать жертв среди мирного населения, всего из дома были эвакуированы 10 человек.

При этом газета The Washington Post ранее писала, что в результате спецоперации погибли по меньшей мере 13 невинных человек.

3 февраля президент США Джо Байден сообщил об уничтожении в ходе операции на северо-западе Сирии главаря ИГ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Байден подчеркнул, что во время спецоперации американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей.

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Марина Совина
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