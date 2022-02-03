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Китаец обокрал Apple на миллион долларов

Уроженец Китая обманул Apple с помощью iPhone, присвоив миллион долларов

Фото: Shutterstock

Уроженец Китая создал схему по замене поддельных iPhone на настоящие и смог присвоить себе около миллиона долларов. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на китайские медиа.

Министерство юстиции США объявило, что 32-летний Хайтенг Ву был приговорен к 26 месяцам тюремного заключению и крупному штрафу за то, что создал преступную схему по ремонту смартфонов Apple и таким образом обокрал компанию. Ву удавалось в течение трех лет сдавать в сервисные центры IT-гиганта поддельные iPhone, обманом получая вместо них настоящие аппараты Apple.

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Уточняется, что мужчина наладил схему, закупив большую партию очень похожих на смартфоны Apple девайсов. Китаец получил настоящие номера IMEI, которые уникальны для каждого гаджета, и с помощью особого ПО смог выдать их за оригинальные iPhone. При подключении такого телефона к компьютеру мастера на экране появлялось уведомление, что девайс находится на гарантии.

Считается, что преступник получал вместо дефектных смартфонов новые iPhone и продавал их. По решению суда, Хайтенг Ву должен будет выплатить почти два миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. Так как Ву, который признался в содеянном еще в мае 2020 года, отсидел срок во время ожидания суда, после оглашения приговора его отпустили.

В июле 2021 года журналисты Bloomberg рассказали об украинском сотруднике Microsoft Владимире Квашуке, который с помощью преступной схемы обокрал компанию на десять миллионов долларов. Мошенника приговорили к девяти годам лишения свободы и выплате компенсации.

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Андрей Ставицкий
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