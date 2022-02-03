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Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку антироссийского фонда на Украине

Кулеба назвал своевременной поддержку стран фонда «Партнерство за сильную Украину»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Oleksii Kovalovukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку фонда «Партнерство за сильную Украину», который был создан для помощи в противодействии влиянию России, а также назвал ее своевременной. Об этом он написал в своем Twitter.

В частности, Кулеба поблагодарил за создание антироссийского фонда Канаду, Швецию, Швейцарию, Великобританию и США. По его словам, эти страны пожертвовали около 35 миллионов фунтов стерлингов. «Своевременная поддержка устойчивости Украины и сообществ в наших южных и восточных регионах», — добавил он.

О создании фонда стало известно еще в августе прошлого года. По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, деньги будут направлены на помощь регионам, которые, по мнению учредителей фонда, пострадали от российской агрессии на юге и востоке страны.

Марина Совина
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