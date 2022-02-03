Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку антироссийского фонда на Украине

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку фонда «Партнерство за сильную Украину», который был создан для помощи в противодействии влиянию России, а также назвал ее своевременной. Об этом он написал в своем Twitter.

В частности, Кулеба поблагодарил за создание антироссийского фонда Канаду, Швецию, Швейцарию, Великобританию и США. По его словам, эти страны пожертвовали около 35 миллионов фунтов стерлингов. «Своевременная поддержка устойчивости Украины и сообществ в наших южных и восточных регионах», — добавил он.

О создании фонда стало известно еще в августе прошлого года. По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, деньги будут направлены на помощь регионам, которые, по мнению учредителей фонда, пострадали от российской агрессии на юге и востоке страны.