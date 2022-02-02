Украина получит миллионы долларов на противодействие влиянию России

США, Канада, Швеция, Швейцария и Великобритания создали международный фонд для помощи Украине в противодействии «дестабилизирующему влиянию» России. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, на старте фонд располагает 35 миллионами фунтов стерлингов (около 47 миллионов долларов США). Эти деньги будут направлены на помощь регионам, которые, по мнению учредителей фонда, пострадали от российской агрессии на юге и востоке страны.

Средства, полученные от пяти государств, планируют потратить на инициативы по укреплению возможностей регионов, например грантовые инвестиции или технические консультации властей. Страны также планируют вносить дополнительные средства в фонд в течение трех лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит новый финансовый транш из Великобритании в размере одного миллиарда фунтов стерлингов. Так, по словам главы государства, общая сумма поддержки со стороны Лондона увеличится до 3,5 миллиарда фунтов.