Новый iPhone 13 рекордно подешевел

Новый телефон iPhone 13 подешевел в России более чем на 15 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru

Согласно каталогу медиа, базовую версию аппарата с накопителем емкостью 128 гигабайт можно купить на российском рынке за 60 тысяч рублей. Журналисты отметили, что в конце 2021 года iPhone 13 можно было приобрести за 65 тысяч рублей, однако сейчас у многих ретейлеров начались сезонные распродажи, с чем и связано рекордное удешевление.

Стоимость iPhone 13 в интернет-магазине Apple и партнерских магазинах составляет 80 тысяч рублей. Топовая версия — с накопителем на 512 гигабайт — обойдется в 110 тысяч рублей. Авторы отметили, что более дешевый и все еще актуальный вариант, который можно рассмотреть в качестве альтернативы iPhone 13, — прошлогодний iPhone 12. Модель доступна в России минимум за 51 тысячу рублей.

Популярный на рынке iPhone 13 имеет 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, флагманский процессор Apple A15 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Аппарат вышел с поддержкой 5G и батареей емкостью 3240 миллиампер-часов.

В конце 2021 года стоимость базового iPhone 12 на российском рынке снизилась на 30 процентов. В декабре модель можно было приобрести за 55 тысяч рублей.