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В Англии предложили пожить в доме короля

Участок английского короля Генри VIII решили продать за 15 миллионов фунтов

Фото: Knight Frank / mansionglobal.com

В прошлом принадлежавшее королю Генри VIII поместье в английском графстве Суррей решили выставить на продажу. Потенциальным покупателям предлагают пожить в доме монарха за 15 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда рублей), сообщает Mansion Global.

Недвижимость под названием The Chobham Park Estate располагается на участке площадью 40,4 гектара в деревне Кобэм. Генри VIII и его семья жили там с 1537 по 1558 год. Дом официально признан объектом, представляющим особый интерес и нуждающимся в охране.

Площадь главного здания составляет 790 квадратных метров. Внутри находятся восемь спален, несколько просторных гостиных, столовая, офис и винный погреб. Снаружи располагаются бассейн, теннисный корт и сад.

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Предыдущие владельцы купили поместье в 1990 году в качестве небольшого реконструкционного проекта. По словам главы риелторской фирмы Knight Frank’s Guildford office Тима Харриса, старые хозяева проделали впечатляющую работу по ремонту недвижимости.

Летом 2021 года в деревне Кобэм свой особняк выставил на продажу актер Антонио Бандерас. Звезде пришлось сделать на недвижимость скидку в размере 300 тысяч фунтов стерлингов. Финальная стоимость дома достигла 2,9 миллиона фунтов, что на 500 тысяч фунтов дороже, чем за него заплатил Бандерас в 2015 году.

Нина Ташевская
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