Антонио Бандерас продаст свой дом с огромной скидкой

Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас снизил цену на принадлежащий ему коттедж в деревне Кобэм в графстве Суррей, Англия. Теперь сборный дом, изготовленный немецким производителем, стоит 2,95 миллиона фунтов (305 миллионов рублей), сообщает Mansion Global.

Размер скидки составил 300 тысяч фунтов (31 миллион рублей). Дом сделан компанией Huf Haus, всего в Великобритании таких около 200. Бандерас приобрел его в 2015-м за 2,4 миллиона фунтов (248 миллионов рублей). Актер отмечал, что считает Суррей волшебным, и признавался, что больше не хочет участвовать в шумных мероприятиях — ему нравилось ездить по окрестностям Кобэма на велосипеде и писать сценарии в спокойном окружении.

В выставленном на продажу доме три этажа, его общая площадь — около 500 квадратных метров. Внутри пять спален, огромная гостиная, кинозал, спортзал и сауна. Поблизости проживают другие знаменитости — например, футболист Джон Терри и теннисист Энди Маррей.

Антонио Бандерас известен по фильмам «Отчаянный», «13-й воин», «Филадельфия», «Маска Зорро», «Легенда Зорро», а также по ленте «Женщины на грани нервного срыва» режиссера Педро Альмодовара. В 2019-м актер рассказал, что сердечный приступ стал поворотным моментом в жизни. Бандерас попал в больницу из-за болей в сердце в 2017-м, он экстренно доставлен в одну из больниц графства Суррей. Его здоровье ухудшилось после съемок в фильме «33».