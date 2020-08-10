60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он заявил в Twitter в день своего 60-летия в понедельник, 10 августа.

Артист заявил, что вынужден справлять свой день рождения в изоляции из-за вируса. Бандерас добавил, что чувствует себя относительно нормально, однако испытывает усталость.

В январе 2017 года Бандераса экстренно госпитализировали в Великобритании из-за болей в сердце. Позже артист заявил, что перенес инфаркт, который изменил его жизнь.

Антонио Бандерас известен по фильмам «Отчаянный», «13-й воин», «Филадельфия», «Маска Зорро», «Легенда Зорро», а также по ленте «Женщины на грани нервного срыва» режиссера Педро Альмодовара.