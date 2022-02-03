Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

У белорусской милиции нашлись помощники на время референдума по Конституции

МВД Белоруссии привлечет дружинников для охраны порядка на референдуме по Конституции

Фото: Telegram-канал «ЦИК Беларуси»

Белорусская милиция привлечет помощников на время референдума по изменению Конституции республики. Ими станут добровольные дружинники, передает республиканский ЦИК в Telegram-канале.

«МВД будет обеспечивать общественный порядок традиционно на всех участках для голосования. Кроме этого, договорились, что работники органов внутренних дел могут привлекать добровольные дружины», — сообщил председатель комиссии Игорь Карпенко. Он уточнил, что привлечение подобных формирований для охраны порядка — нормальная практика.

Народные дружинники действуют в Белоруссии с 2003 года. Их функционал достаточно широк, они помогают правоохранителям, но, например, не имеют права носить оружие. «Они могут выступать как свидетели или очевидцы происшествия. Если что-то случается неблагоприятное или какое-то происшествие, либо преступление, их можно задействовать как понятых», — рассказывал один из сотрудников Могилевского РОВД на YouTube.

Материалы по теме:
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа
«Вели себя как фашисты» Белорусские милиционеры — о режиме Лукашенко, жестокости на митингах и бунте против системы
«Вели себя как фашисты»Белорусские милиционеры — о режиме Лукашенко, жестокости на митингах и бунте против системы
8 октября

Референдум по поправкам в белорусскую Конституцию пройдет в республике 27 февраля 2022 года. Глава страны Александр Лукашенко заявил, что лично продиктовал необходимые изменения в основной закон. При этом президент отрицает, что изменения нужны ему.

Ранее стало известно, что находящиеся за рубежом белорусы не смогут проголосовать на референдуме. Заграничные участки не будут открывать из-за эпидемиологической ситуации и отсутствия возможности обеспечить безопасность, сообщили в ЦИК.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
Эстония нанесла новый удар по Белоруссии
В Москве приезжие плюнули девушке в спину за отказ познакомиться
Работающая на королевской яхте россиянка раскрыла реальную зарплату стюардесс
Стала известна дата встречи Мишустина с Кадыровым
Украина захотела перенести переговоры Трехсторонней контактной группы в Стамбул
Машинисты поездов поженились и рассказали о кратких встречах между рейсами
Байден заявил об уничтожении главаря ИГ в Сирии
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заявил о госпитализации из-за повторного COVID-19
Стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.