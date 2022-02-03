У белорусской милиции нашлись помощники на время референдума по Конституции

Белорусская милиция привлечет помощников на время референдума по изменению Конституции республики. Ими станут добровольные дружинники, передает республиканский ЦИК в Telegram-канале.

«МВД будет обеспечивать общественный порядок традиционно на всех участках для голосования. Кроме этого, договорились, что работники органов внутренних дел могут привлекать добровольные дружины», — сообщил председатель комиссии Игорь Карпенко. Он уточнил, что привлечение подобных формирований для охраны порядка — нормальная практика.

Народные дружинники действуют в Белоруссии с 2003 года. Их функционал достаточно широк, они помогают правоохранителям, но, например, не имеют права носить оружие. «Они могут выступать как свидетели или очевидцы происшествия. Если что-то случается неблагоприятное или какое-то происшествие, либо преступление, их можно задействовать как понятых», — рассказывал один из сотрудников Могилевского РОВД на YouTube.

Референдум по поправкам в белорусскую Конституцию пройдет в республике 27 февраля 2022 года. Глава страны Александр Лукашенко заявил, что лично продиктовал необходимые изменения в основной закон. При этом президент отрицает, что изменения нужны ему.

Ранее стало известно, что находящиеся за рубежом белорусы не смогут проголосовать на референдуме. Заграничные участки не будут открывать из-за эпидемиологической ситуации и отсутствия возможности обеспечить безопасность, сообщили в ЦИК.