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Начальник отдела ГИБДД вступился за подравшихся с оперативницей подчиненных

Глава ОГИБДД в Петербурге назвал работу инспекторов, сломавших руку девушке, правомерной

Кадр: KO4A TV / YouTube

В Санкт-Петербурге начальник ОГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий вступился за инспекторов, уволенных после драки в отделе. Его слова приводит «Фонтанка».

По данным издания, глава отдела назвал работу своих подчиненных правомерной. Также он опроверг информацию о своем увольнении.

Ранее сообщалось, что расследование дела против 34-летнего инспектора ГИБДД, сломавшего руку сотруднице угрозыска, поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Конфликт между инспекторами ГИБДД и девушкой-оперативником угрозыска произошел 1 февраля в отделе полиции Василеостровского УМВД. Инспекторы увидели у оперативницы кобуру и потребовали показать служебное удостоверение. Она в ответ заявила, что работает в отделе, ее слова подтвердили и находившиеся в дежурной части коллеги-полицейские.

Разговор на повышенных тонах закончился дракой. Девушка толкнула сотрудника ГИБДД, после чего он повалил ее на пол и скрутил, сломав руку. Всех участников конфликта уволили.

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Мария Рубникович
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