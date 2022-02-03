Начальник отдела ГИБДД вступился за подравшихся с оперативницей подчиненных

В Санкт-Петербурге начальник ОГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий вступился за инспекторов, уволенных после драки в отделе. Его слова приводит «Фонтанка».

По данным издания, глава отдела назвал работу своих подчиненных правомерной. Также он опроверг информацию о своем увольнении.

Ранее сообщалось, что расследование дела против 34-летнего инспектора ГИБДД, сломавшего руку сотруднице угрозыска, поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Конфликт между инспекторами ГИБДД и девушкой-оперативником угрозыска произошел 1 февраля в отделе полиции Василеостровского УМВД. Инспекторы увидели у оперативницы кобуру и потребовали показать служебное удостоверение. Она в ответ заявила, что работает в отделе, ее слова подтвердили и находившиеся в дежурной части коллеги-полицейские.

Разговор на повышенных тонах закончился дракой. Девушка толкнула сотрудника ГИБДД, после чего он повалил ее на пол и скрутил, сломав руку. Всех участников конфликта уволили.