Бастрыкин взял на контроль дело сломавшего руку оперативнице инспектора ГИБДД

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах драки в отделе полиции Василеостровского УМВД. Об этом в среду, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве уточнили, что расследование дела против 34-летнего инспектора ГИБДД, сломавшего руку сотруднице угрозыска, поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

На применившего силу против оперативницы инспектора ГИБДД завели дело

Инспектор ГИБДД, сломавший руку сотруднице угрозыска, стал фигурантом уголовного дела по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Его задержали и в ближайшее время изберут меру пресечения.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции он в ходе ссоры толкнул девушку руками в грудь, после чего она ударилась спиной и головой о стену, а затем повалил ее на пол лицом вниз и скрутил, сломав руку. Потерпевшую госпитализировали в Мариинскую больницу с закрытым переломом левой плечевой кости.

В МВД решили уволить всех участников конфликта

В региональном управлении полиции сообщили, что устроившие драку в отделе полиции Петербурга инспекторы ГИБДД и пострадавшая девушка-оперативник будут лишены занимаемых должностей. В ходе служебной проверки действиям всех участников конфликта дали объективную оценку.

В МВД установили, что действия всех троих участников драки несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел.

Руководством ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

Из заявления регионального управления МВД

Конфликт в петербургском отделе полиции вспыхнул из-за удостоверения оперативницы

Конфликт между инспекторами ГИБДД и девушкой-оперативником начался из-за служебного удостоверения. Инцидент произошел во вторник, 1 февраля, в отделе полиции Василеостровского УМВД. Сотрудники ДПС и представительница уголовного розыска поссорились в холле помещения 37-го отдела полиции возле дежурной части.

Один из инспекторов увидел у девушки кобуру с оружием и потребовал показать удостоверение.

В ответ сотрудница угрозыска сообщила, что работает в полиции, однако ответ гаишников не устроил. Это и стало причиной конфликта. Источник издания «Невские новости» добавил, что один из сотрудников ДПС уже был замечен в конфликтах, где «вел себя не очень адекватно».

Момент травмирования оперативницы попал на видео

В сети появилось видео конфликта, разгоревшегося в отделе полиции Василеостровского управления МВД России. На кадрах один из сотрудников ДПС просит оперативницу предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска его толкает, после чего женщину валят на пол. «Сломаете», — говорит она. Раздаются звук, похожий на хруст, и крики от боли.