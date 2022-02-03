Поклонская рассказала о новой работе

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская приступит к новой работе в Россотрудничестве с 7 февраля. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она отметила, что рада присоединиться к команде.

Позже в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» экс-депутат Госдумы пояснила, что на новой должности займется защитой прав соотечественников за рубежом. «Для меня это большая честь. Очень много планов», — добавила Поклонская.

До этого Поклонская назвала приоритетом работы в Россотрудничестве защиту прав россиян.

Накануне президент России Владимир Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. До этого стало известно, что она отказалась от должности посла по неким личным обстоятельствам. Однако заверила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.