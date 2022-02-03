Протасевич подаст в суд на Ryanair

Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair, с борта которой его сняли в мае прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление Протасевича опубликовано на YouTube-канале «InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ».

По словам блогера, после того, как протесты в Белоруссии пошли на спад, в штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской постоянно обсуждали, как возобновить антиправительственные манифестации. Одним из вариантов было возвращение в страну кого-либо из бежавших за рубеж оппозиционеров, что могло вызвать новую волну протестов.

Однако желающих возвращаться в Белоруссию не было, утверждает Протасевич. При этом у самого блогера, по его словам, испортились отношения с главой штаба Тихановской. В мае 2021 года основатель NEXTA улетел в отпуск. Он отдыхал в Греции, когда узнал, что его собираются «убрать со всех должностей».

Ранее Протасевич дал интервью Znak.com, в котором назвал справедливым свое уголовное дело. «Я действительно работал над организацией протестов. Глупо отрицать очевидное», — сказал блогер. Он утверждает, что белорусские силовики не избивали и не шантажировали после его задержания.

Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, были задержаны 23 мая 2021 года в аэропорту Минска. Они летели на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Лайнер экстренно сел в белорусской столице после сообщения об угрозе взрыва, которая впоследствии не подтвердилась. Через некоторое время Протасевич дал белорусскому государственному телевидению большое интервью, признался в организации беспорядков, и заявил, что хочет «жить обычной спокойной жизнью». Позже его отпустили под домашний арест.

