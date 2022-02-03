Путин привлек внимание Макрона к провокационным заявлениям Украины

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном привлек внимание к провокационным заявлениям Украины, идущим вразрез с минскими договоренностями. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг, 3 февраля, на сайте Кремля.

«Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», — говорится в тексте.

Также президенты условились о дальнейших личных контактах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не согласована.

Между французским лидером и его российским коллегой за последние дни состоялся не один разговор. Так, политики беседовали 31 и 28 января и обсуждали по телефону неучтенные требования России к США и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе.