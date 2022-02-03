В Кремле ответили на вопрос о возможной дате встречи Путина с Макроном

Точная дата встречи президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не согласована. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что в Кремле обязательно сообщат, когда проведение мероприятия будет утверждено.

Ранее стало известно, что Макрон 3 февраля планирует провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. В 20:00 мск он созвонится с Путиным, после переговоров с которым у лидер Франции планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вчетверг, 3 февраля, о предстоящей встрече с Путиным заявил канцлер ФРГ Олаф Штольц. Лидеры двух стран общались по телефону в декабре.