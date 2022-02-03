Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле ответили на вопрос о возможной дате встречи Путина с Макроном

В Кремле заявили, что точная дата встречи Путина с Макроном пока неизвестна
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Точная дата встречи президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока не согласована. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что в Кремле обязательно сообщат, когда проведение мероприятия будет утверждено.

Ранее стало известно, что Макрон 3 февраля планирует провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. В 20:00 мск он созвонится с Путиным, после переговоров с которым у лидер Франции планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вчетверг, 3 февраля, о предстоящей встрече с Путиным заявил канцлер ФРГ Олаф Штольц. Лидеры двух стран общались по телефону в декабре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады
Путин поблагодарил Аргентину за регистрацию «Спутника V»
В ДНР рассказали об ожидаемых потерях Украины в случае наступления
Гражданин ЮАР приобрел фальшивые купюры и устроил шопинг в Подмосковье
Стало известно о максимальном темпе роста цен на авиабилеты за последние 10 лет
Польша не дождалась транзита «Газпрома»
Россиян предостерегли от покупки квартир у обедневших сограждан
«Ростех» завершит испытания самоходки для десантников в 2022 году
Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель из-за конфликта России и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.