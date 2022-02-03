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Шольц рассказал о запланированной встрече с Путиным

Канцлер Германии Шольц встретится с президентом России Путиным в ближайшее время
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Omer Messinger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе интервью телеканалу ZDF.

Немецкий политик отметил, что встретится с российским лидером ближайшее время. «Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы», — подчеркнул он. По словам канцлера, он активно работает со всеми союзниками и партнерами в Евросоюзе по вопросу Украины, добавив, что «едва ли еще какая-то тема занимает больше времени».

Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо

Олаф ШольцКанцлер Германии

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в конце декабря прошлого года. В ходе беседы российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о предложениях по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение ударных систем вооружений в странах, граничащих с Россией.

Оживление «нормандского формата»

В этом же интервью Шольц выразил мнение, что за последние недели удалось оживить и «нормандский формат», в котором, помимо Германии принимают участие Россия, Украина и Франция. Он подчеркнул, что в этом формате прошло много переговоров.

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Ситуацию на границе Украины канцлер назвал очень серьезной. «Нельзя не видеть, что на украинскую границу прибыло очень много солдат. Это может быть предпосылкой такой военной акции», — предположил он. Слова и намерения в этом вопросе должны быть предельно ясны, в том числе и по поводу того, что «угроза территориальной целостности и суверенитету, военное вторжение дорого бы стоили», отметил Шольц. «И я думаю, этот сигнал был понят», — добавил политик.

Шольц также подчеркнул, что Германия сделала все возможное, чтобы переговоры состоялись, а до дальнейшей эскалации дело не дошло. Так, в январе представитель Минобороны ФРГ заявил, что Германия не станет поставлять летальное оружие Украине, и позиция страны по этому поводу остается неизменной. Об этом же не раз публично заявляли сам Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

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Переговоры на высшем уровне

2 февраля возможность встречи с Владимиром Путиным допустил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, вероятность, что встреча состоится, зависит от прогресса в дискуссиях в ближайшие часы. «Но я ничего не исключаю», — добавил он. До этого о визите Макрона в Москву в ближайшее время говорил сам Путин и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В этот же день российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы Путин заявил о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений, а также отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России. В свою очередь, Джонсон озаботился «враждебной деятельностью» России на границе с Украиной, а также назвал «любое дальнейшее вторжение России» на территорию Украины «трагическим просчетом».

Марина Совина
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