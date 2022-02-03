Шольц рассказал о запланированной встрече с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе интервью телеканалу ZDF.

Немецкий политик отметил, что встретится с российским лидером ближайшее время. «Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы», — подчеркнул он. По словам канцлера, он активно работает со всеми союзниками и партнерами в Евросоюзе по вопросу Украины, добавив, что «едва ли еще какая-то тема занимает больше времени».

Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо Олаф Шольц Канцлер Германии

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в конце декабря прошлого года. В ходе беседы российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о предложениях по гарантиям безопасности, исключающим дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение ударных систем вооружений в странах, граничащих с Россией.

Оживление «нормандского формата»

В этом же интервью Шольц выразил мнение, что за последние недели удалось оживить и «нормандский формат», в котором, помимо Германии принимают участие Россия, Украина и Франция. Он подчеркнул, что в этом формате прошло много переговоров.

Ситуацию на границе Украины канцлер назвал очень серьезной. «Нельзя не видеть, что на украинскую границу прибыло очень много солдат. Это может быть предпосылкой такой военной акции», — предположил он. Слова и намерения в этом вопросе должны быть предельно ясны, в том числе и по поводу того, что «угроза территориальной целостности и суверенитету, военное вторжение дорого бы стоили», отметил Шольц. «И я думаю, этот сигнал был понят», — добавил политик.

Шольц также подчеркнул, что Германия сделала все возможное, чтобы переговоры состоялись, а до дальнейшей эскалации дело не дошло. Так, в январе представитель Минобороны ФРГ заявил, что Германия не станет поставлять летальное оружие Украине, и позиция страны по этому поводу остается неизменной. Об этом же не раз публично заявляли сам Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках оружия. В ФРГ посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе.

Переговоры на высшем уровне

2 февраля возможность встречи с Владимиром Путиным допустил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, вероятность, что встреча состоится, зависит от прогресса в дискуссиях в ближайшие часы. «Но я ничего не исключаю», — добавил он. До этого о визите Макрона в Москву в ближайшее время говорил сам Путин и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В этот же день российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы Путин заявил о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений, а также отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России. В свою очередь, Джонсон озаботился «враждебной деятельностью» России на границе с Украиной, а также назвал «любое дальнейшее вторжение России» на территорию Украины «трагическим просчетом».

