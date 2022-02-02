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Джонсон рассказал Путину о беспокойстве из-за ситуации с Украиной

Премьер Джонсон озаботился «враждебной деятельностью» России на границе с Украиной
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным рассказал о беспокойстве из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера, передает РИА Новости.

Как уточнили в канцелярии, Джонсон озаботился «враждебной деятельностью» России на границе с Украиной, а также назвал «любое дальнейшее вторжение России» на территорию Украины «трагическим просчетом». Кроме этого, премьер указал на необходимость найти путь, который «уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону».

Телефонная беседа Владимира Путина и Бориса Джонсона состоялась 2 февраля. В ходе разговора российский лидер заявил о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений, а также отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России.

Марина Совина
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