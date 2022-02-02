Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что НАТО не реагирует адекватно на российские озабоченности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности», — говорится в сообщении. Как отметил российский лидер, при этом альянс прикрывается ссылками на политику «открытых дверей», которая противоречит принципу неделимости безопасности.

В этом же разговоре Владимир Путин обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей. Президент также подчеркнул, что Москва по данным вопросам имеет принципиальные подходы.