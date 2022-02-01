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Путин заявил о возможном визите Макрона в Москву

Путин: договорились с президентом Франции, что он приедет в Москву в ближайшее время

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном договорился о том, что тот приедет в Москву в ближайшее время. О возможном визите политика Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин подчеркнул, что хотел бы обсудить проблемы, возникшие в связи с обсуждением договора по гарантиям безопасности, предложенным РФ. Также Путин отметил, что хочет обсудить российские озабоченности, которые «оказались проигнорированными» США и НАТО.

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«Надеюсь, что мы в конце концов найдем решение [вопроса по гарантиям безопасности], хотя оно и непростое, — мы отдаем себе в этом отчет, — но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», — заключил Путин.

Он также отметил, что в Кремле не заметили, чтобы США попытались учесть три ключевых требования, которые ранее были озвучены Россией в ее инициативе.

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Елизавета Наумова
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