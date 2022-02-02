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Макрон допустил возможность встречи с Путиным

Президент Франции Макрон не исключил возможности встретиться с российским лидером Путиным
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kay Nietfeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам французского президента, вероятность, что встреча состоится, зависит от прогресса в дискуссиях в ближайшие часы. «Но я ничего не исключаю», — добавил он.

Ранее Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с Эммануэлем Макроном договорился о том, что тот приедет в Москву в ближайшее время. Незадолго до этого о такой возможности говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин и Макрон поговорили по телефону в понедельник, 31 января. Два президента обсудили ситуацию вокруг Украины, вопросы, связанные с гарантиями безопасности, а также договорились встретиться лично.

Марина Совина
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